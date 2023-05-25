Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации
Армия
ВС РФ уничтожили до 270 украинских военных на донецком направлении
Общество
Карантин из-за кори ввели в МГИМО
Мир
На Украине лишили генсека СССР Брежнева звания почетного гражданина Киева
Политика
Песков заявил о поддержке США террористического режима Киева де-юре и де-факто
Экономика
Правительство РФ подготовило Концепцию технологического развития до 2030 года
Мир
Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии
Происшествия
Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Пантелеймоновке в ДНР
Мир
В Норвегии призвали не приближаться к «российскому киту-шпиону»
Мир
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области
Мир
Киевская область и еще семь регионов Украины частично обесточены
Авто
Дилерские центры китайского бренда Hongqi откроются в России в июне
Сюжет:

Песков заявил о поддержке США террористического режима Киева де-юре и де-факто

0
Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поддерживая киевский режим, США и другие страны Запада де-юре и де-факто поддерживают террористические методы. Об этом заявил 25 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ, власти Украины открыто применяют террористические методы, поэтому данный режим можно называть именно террористическим.

«Получается, что, поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы», — заявил Песков в комментарии Первому каналу.

Завершить ликвидацию: режим КТО отменен после разгрома украинской ДРГ
В Белгородской области уничтожены более 70 террористов и девять единиц техники

Ранее, 24 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия украинских диверсантов в Белгородской области являются классическим методом международных террористов.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате российскими военными было уничтожено около 70 украинских боевиков.

24 мая Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Тогда же СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. При этом украинский чиновник, являвшийся собеседником западных СМИ, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023