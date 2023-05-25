Песков заявил о поддержке США террористического режима Киева де-юре и де-факто

Поддерживая киевский режим, США и другие страны Запада де-юре и де-факто поддерживают террористические методы. Об этом заявил 25 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ, власти Украины открыто применяют террористические методы, поэтому данный режим можно называть именно террористическим.

«Получается, что, поддерживая киевский режим, де-факто и де-юре и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада поддерживают террористические методы работы», — заявил Песков в комментарии Первому каналу.

Ранее, 24 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия украинских диверсантов в Белгородской области являются классическим методом международных террористов.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате российскими военными было уничтожено около 70 украинских боевиков.

24 мая Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Тогда же СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. При этом украинский чиновник, являвшийся собеседником западных СМИ, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.