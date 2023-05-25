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Готовившие теракт украинские диверсанты показали схроны со взрывчаткой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские диверсанты, которые готовили теракт на ядерных объектах России, показали схроны со взрывчаткой. Соответствующие видеокадры имеются в распоряжении «Известий» в четверг, 25 мая.

Тайники злоумышленники обустроили в Псковской и Тверской областях. Там они хранили расфасованную по пакетам взрывчатку С-4, таймеры, взрыватели и оружие, а также прибор ночного видения.

Взрывчатка была закопана в лесу на глубине около 20 см. Всего у диверсантов изъяли 36,5 кг пластида.

В ходе допроса диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко сообщили, что привезли взрывчатку контрабандой из Польши через Белоруссию.

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Ранее в этот день ФСБ сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, которые готовили спецслужбы Украины. Отмечалось, что в преддверии празднования Дня Победы участники диверсионно-террористической группы (ДТГ) пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы АЭС.

Два участника ДТГ были задержаны, один объявлен в розыск. Кроме того, установлены и задержаны пособники диверсантов. Ими оказались граждане России, обеспечившие их телефонами и транспортом с поддельными номерами.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

После начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса киевский режим не оставляет попыток диверсий на территории РФ. Решение о проведении СВО было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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