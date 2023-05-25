Готовность ремонтируемой улицы Серова в Омске достигла 45%

В Омске выполнили почти половину из запланированных работ на улице Серова. Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале 25 мая.

«Общая готовность 45%. Если погода не помешает, к 1 августа работы будут завершены полностью», — говорится в сообщении градоначальника.

Дорожники ремонтируют участок протяженностью 2,29 км от бульвара Победы до улицы Труда. На объекте уже завершены демонтажные работы и фрезерование дорожного покрытия. Почти закончена укладка тротуарной плитки и установка бордюров, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Стоимость работ составляет 83,39 млн рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

22 мая сообщалось, что власти Омска объявили аукционы на выполнение ремонта пяти дорог в 2024 году. Общая максимальная стоимость контрактов составляет почти 500 млн рублей.