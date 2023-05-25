Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Пантелеймоновке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 25 мая, обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Уточняется, что обстрел был произведен в 14:25. Украинские боевики выпустили по поселку 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Населенные пункты Донбасса ежедневно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии.

Ранее, 23 мая, ВСУ нанесли удар по Ясиноватой в ДНР, выпустив 11 снарядов калибра 155 мм. Мэр города Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате обстрела пострадали два мирных жителя.

За день до этого мать и ребенок получили тяжелые ранения при обстреле украинскими боевиками населенного пункта Урожайное в ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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