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В Британии зоозащитники выкрали ягнят из поместья королевской семьи

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Фото: Animal Rising
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Активистки Animal Rising, которые выступают за защиту животных и климата, проникли на территорию Сандрингемского дворца — частной усадьбы королевской семьи Виндзоров на востоке Англии, и выкрали оттуда трех ягнят. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба британского движения.

«Сторонницы Animal Rising спасли трех овец из королевского поместья Норфолк, что знаменует собой первое из громких «открытых спасений» группы этим летом. Ягнят по имени Сэмми, Санни и Уголек увезли в безопасное место подальше от животноводства», — говорится в публикации.

Инцидент произошел накануне вечером. По словам активисток, овец скоро бы отправили на убой.

После того как зоозащитницы отвезли в безопасное место, они сдались полиции. К участку девушки пришли в одежде с символикой движения и взяли с собой плакаты с фотографиями овец, подписанные фразами «Я спасла овечку короля» и «Вот как мы любим животных».

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Ранее, в апреле, британская полиция 15 апреля задержала 118 зоозащитников из движения Animal Rising после протестной акции на ипподроме Эйнтри на севере Англии. Активисты сорвали начало одних из самых престижных конных скачек в Британии Grand National, которые ежегодно проводятся на ипподроме Эйнтри в окрестностях Ливерпуля. Несколько зоозащитников выбежали на скаковой круг, и старт главной гонки пришлось отложить примерно на 12 минут.

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