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Исследование показало долю отечественных электрокаров на рынке РФ

«Автостат»: каждый четвертый продаваемый на российском рынке электрокар ― отечественный
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Из всех электромобилей, проданных в РФ с января по апрель 2023 года, каждый четвертый произведен в России. Об этом сообщает 25 мая аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на исследование компании «Паспорт промышленный консалтинг».

Таким образом, доля автомобилей российского производства на рынке электрокаров занимает практически четверть ― 23,7%.

Всего за первые четыре месяца в России продали 379 российских электрокаров Evolute i-PRO, 173 экземпляра Evolute i-JOY и 35 автомобилей «Москвич 3e». Более того, модель Evolute i-PRO оказалась абсолютным лидером среди всех реализованных электромобилей в стране за указанный период.

Тем временем по совокупному объему продаж электромобили российского производства уступают немецким (834 экземпляра) и китайским (616 экземпляров): на их долю пришлось 33,7% и 24,9% соответственно. Доля американских электромобилей, которых в 2023 году в России продали 389 экземпляров, составляет 15,7%.

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23 мая стало известно, что продажи российского электромобиля Elecar 5E-Tigarbo 4+2 стартуют 1 июня. Отечественный производитель электрокаров базируется в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. «Тигарбо Эко» специализируется на транспорте, который в первую очередь используют на закрытых территориях — например, в парках, гостиничных комплексах, коттеджных поселках, на набережных, между объектами спортивной инфраструктуры. Также Elecar 5E-Tigarbo 4+2 сертифицирован для использования на дорогах общего пользования.

Новинка оснащена электродвигателем мощностью 10 кВт и емкостью аккумулятора 116 А·ч. Запас хода Tigarbo ― 120 км, время зарядки батареи до 100% от электросети 220 В составляет восемь часов. Масса автомобиля ― 750 кг. Максимальная скорость электрокара ― 40 км/ч, однако по запросу покупателя производитель может ее снизить или увеличить.

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