Новую ливневку обустроят на улице Вострецова в Омске

В Ленинском округе Омска намерены обустроить ливневую канализацию в районе улицы Вострецова, 3. Аукцион по поиску подрядной организации объявила городское управление дорожного хозяйства и благоустройства, сообщает ИА «Город55».

Аукцион размещен на портале госзакупок в среду, 24 мая. Определить подрядчика планируется 5 июня.

Максимальная стоимость контракта с исполнителем составит 8,3 млн рублей. Начать работы он должен будет почти сразу после подписания договора.

Уточняется, что строители должны будут использовать в работе только сделанные по ГОСТу трубы и дождеприемники.

24 мая сообщалось, что новую ливневую канализацию планируют проложить на улице Пригородной в Ставрополе. Действующая ливневка не справляется с потоками воды после дождей.