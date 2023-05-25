Более 4 тыс. новых светильников установят на улицах Башкирии в 2023 году
В муниципалитетах Башкирии в 2023 году установят более 4 тыс. новых светильников. Об этом сообщает республиканское министерство жилищно-коммунального хозяйства.
«Муниципалитеты уже определили улицы, которые нуждаются в дополнительном освещении. Процедурная часть работ завершится к началу лета, строительно-монтажные работы пройдут до начала осени», — говорится в сообщении минЖКХ.
Как уточняет «МедиаКорСеть», в этом году в Башкирии возобновили реализацию программы по улучшению наружного освещения. Она распространяется на все 63 муниципалитета республики.
Отмечается, что в рамках программы особое внимание уделяется освещению возле школ, детских садов и других социальных объектов.