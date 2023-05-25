У пострадавшего после покушения врио главы МВД ЛНР Корнета поражено до 70% легких

Врио главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Корнет перенес сложную операцию после покушения. Об этом 25 мая сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«У Игоря Александровича в результате ранения поражено до 70% легких. Он перенес сложную операцию в одной из клиник Москвы», — сказал собеседник.

Покушение на него было совершено днем 15 мая в центре Луганска. По версии следствия, в помещении салона красоты «Барбершоп», где находился Корнет, взорвалась граната. Министр получил ранение.

16 мая военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что состояние врио главы МВД ЛНР после покушения стабильное, он в искусственной коме.

Позже врио главы ЛНР Леонид Пасечник добавил, что Корнет прооперирован и находится в сознании. Он также указал, что в результате подрыва в Луганске было ранено восемь человек, семь из них госпитализированы, один самостоятельно обратился в больницу позднее. Состояние четырех человек остается тяжелым.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 105 («Покушение на убийство»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).