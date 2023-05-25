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СБУ обвинила водителя монастыря Киево-Печерской лавры в поддержке России

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Фото: соцсети
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Водителя монастыря Киево-Печерской лавры обвинили в поддержке России и оправдании действий Вооруженных сил РФ на территории страны. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

В сообщении ведомства отмечается, что обвинения выдвинуты на основании выводов лингвистической экспертизы, которая якобы подтверждает «незаконную деятельность фигуранта против государственной безопасности страны».

В апреле в комментарии на одном из украинских телеканалов водитель лавры назвал Крым российским, что и послужило причиной преследования. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Ранее, 21 апреля, в Киево-Печорской лавре сообщили об арестах охраняющих обитель казаков.

В тот же день издание «Страна.ua» написало, что суд оставил под домашним арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла до 30 мая. СБУ вменяет ему сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, а также то, что он якобы «проклинал президента». В начале апреля священнослужителю назначили два месяца домашнего ареста и запретили общаться с верующими.

Конфликт между украинскими властями и Украинской православной церковью получил развитие после того, как 10 марта на сайте Киево-Печерской лавры было опубликовано предупреждение с подписью и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александра Рудника о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ.)

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