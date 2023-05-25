У жителя Мурманской области отобрали иномарку за долг по алиментам

Житель города Кандалакша на юго-западе Мурманской области лишился автомобиля иностранного производства из-за долга по алиментам более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП в четверг, 25 мая.

Мужчина не желал содержать несовершеннолетнего ребенка, в результате чего образовалась задолженность. Исполнительное производство о взыскании денежных средств находилось в отделении судебных приставов Кандалакши, пишет ИА «Би-порт».

Правоохранители установили, что на имя алиментщика зарегистрирован автомобиль Ford Fision. На машину наложили арест и эвакуировали на спецстоянку. Владельцу иномарки разъяснили, что если в течение 10 дней он не погасит задолженность, то авто реализуют в счет погашения долга.

Мужчина так и не предпринял попыток заплатить алименты. В результате машину реализовали и погасили задолженность. Теперь гражданин регулярно производит выплаты на своего ребенка.

В ФССП сообщили, что по итогам января-марта этого года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн. Это на 25% больше, чем в I квартале 2022-го.