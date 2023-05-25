Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ назвали присутствие миротворцев в Приднестровье гарантией мира
Мир
МИД Швеции выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из России
Общество
Серебряные медали вернутся в российские школы в следующем году
Политика
Путин заявил об успешном сотрудничестве стран ЕАЭС
Мир
В Одесской области решили снести памятник Зое Космодемьянской
Мир
В США заявили об уязвимости F-16 перед авиацией РФ при их передаче Украине
Политика
В Госдуме назвали амбиции западных стран причиной украинского кризиса
Мир
Суд в Чехии отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти
Мир
Неизвестный с ружьем и ножом ранил четырех человек в Японии
Политика
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Общество
Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС
Авто
Бывшее российское представительство Mercedes-Benz объявило о ребрендинге

У жителя Мурманской области отобрали иномарку за долг по алиментам

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель города Кандалакша на юго-западе Мурманской области лишился автомобиля иностранного производства из-за долга по алиментам более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП в четверг, 25 мая.

Мужчина не желал содержать несовершеннолетнего ребенка, в результате чего образовалась задолженность. Исполнительное производство о взыскании денежных средств находилось в отделении судебных приставов Кандалакши, пишет ИА «Би-порт».

Правоохранители установили, что на имя алиментщика зарегистрирован автомобиль Ford Fision. На машину наложили арест и эвакуировали на спецстоянку. Владельцу иномарки разъяснили, что если в течение 10 дней он не погасит задолженность, то авто реализуют в счет погашения долга.

Мужчина так и не предпринял попыток заплатить алименты. В результате машину реализовали и погасили задолженность. Теперь гражданин регулярно производит выплаты на своего ребенка.

В ФССП сообщили, что по итогам января-марта этого года число исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков достигло 14,4 млн. Это на 25% больше, чем в I квартале 2022-го.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023