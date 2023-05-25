Три человека скончались после нападения неизвестного в центре Японии
Три человека, пострадавших в результате нападения злоумышленника, вооруженного винтовкой и ножом в центральной японской префектуре Нагано, умерли в больницах. Об этом 25 мая сообщает газета The Washington post.
По данным полиции, мужчина в маске убил женщину и двух полицейских.
Сначала нападавший ранил женщину, а затем выстрелил в полицейских, прибывших по вызову на место ЧП. Троих пострадавших доставили в больницу, где они скончались.
Нападавший забаррикадировался в здании, он блокирован правоохранителями.
Власти обратились к жителям с предупреждением оставаться дома.
В начале марта на территорию школы в японском городе Тода (префектура Сайтама) неизвестный проник с ножом и ранил учителя. Пострадавший был госпитализирован.