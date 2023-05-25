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Леонид Слуцкий подвел итоги года работы в ЛДПР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в четверг, 25 мая, подвел итоги года работы в политсиле. Он рассказал, что «не нужно быть вторым Жириновским», но необходимо, как и он, служить людям, партии, и всем вместе беречь страну.

«Мы живем сегодня в суровом мире сбывшихся пророчеств Владимира Вольфовича: блок НАТО разворачивает свои базы у наших границ, нацизм берет реванш на Украине — всё это было предсказано Жириновским в стенах Государственной Думы еще в 1998 году», — приводит его слова «Российская газета».

Слуцкий отметил, что Жириновский предсказал развитие сегодняшних событий еще в начале 2022 года. Говоря о выходе России из нескольких международных организаций, Слуцкий отметил, что страна по-прежнему остается в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и других структурах.

«Мы вышли из тех договоров и международных организаций, которые превратились в симулякры и откровенные болванки», — уточнил лидер ЛДПР.

Он подчеркнул, что Россия не стремиться создать новый военно-политический полюс, а пытается добиться справедливости.

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Ранее, 16 мая, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что нашел пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. В записке сообщалось, что 2025 год — это объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040.

В июле прошлого года президент РФ Владимир Путин, проводя встречу с руководством Госдумы и лидерами думских фракций, заявил, что пророчества Жириновского сбываются. Он также подчеркнул, что бывший глава ЛДПР был отличным политиком и разносторонним человеком.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. Впоследствии сообщалось, что у бывшего депутата Госдумы наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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