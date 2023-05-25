Пробки в Москве достигли шести баллов

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов, следует из информации сервиса «Яндекс Пробки» в четверг, 25 мая.

Движение транспорта затруднено на Третьем транспортном и Садовом кольце. Еще затруднения в движении отмечаются на вылетных магистралях из города, а также на участках внешней и внутренней стороны МКАД, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ предупредили о том, что в Москве до 21:00 25 мая ожидается кратковременный дождь с градом, местами прогремит гроза. Непогода будет сопровождаться сильным ветром порывами до 15 м/с, сообщается на сайте kp.ru.

В свою очередь, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что водителям следует быть внимательными за рулем на дорогах Москвы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Их попросили держать дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.