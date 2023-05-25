Белорусский премьер назвал Карелию «рыбницей» России

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Карелией в сфере рыбоводства и окрестил республику «рыбницей» России. Такой эпитет в адрес региона прозвучал на встрече с карельскими журналистами.

Большая белорусская делегация прибыла в Карелию с рабочим визитом на этой неделе и обсудила с местными властями перспективы взаимодействия.

«Для нас очень интересно то, что регион является не житницей (житница — это когда зерно продают), а «рыбницей» России, если можно такой неологизм использовать», — сказал премьер, его слова приводит ИА «Карелinform».

Головченко добавил, что 70% российской форели выращивают в Карелии, а на корм рыбы уходит огромное количества корма и добавок. Он привел в пример Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, которая потенциально может практически полностью закрыть потребности региона в комбикорме.