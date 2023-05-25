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Житель Нижнего Новгорода ожидает суда за нападение на медиков скорой помощи

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В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о нападении на медиков скорой помощи. В совершении преступления обвиняют 58-летнего мужчину, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в начале апреля в квартире многоэтажки на улице Движенцев. Установлено, что прибывших по вызову медиков встретил в коридоре 58-летний знакомый пациентки. Он спровоцировал ссору и нанес сотрудникам скорой помощи несколько ударов по лицу и голове.

Расследование уголовного дела по ст. 116 УК РФ («Побои и иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений») завершено. Материалы переданы в мировой суд для рассмотрения по существу.

Как уточняет ИА «НьюсНН», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

25 апреля в Свердловской области 66-летний мужчина ранил в грудь 28-летнего медработника скорой помощи, который прибыл оказать помощь его жене. Молодой человек самостоятельно смог добраться до служебной машины, но спасти его не удалось.

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