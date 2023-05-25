Более 200 домов в Калужской области ждет капитальный ремонт

В Калужской области в 2023 году капитальный ремонт проведут в 206 многоквартирных домах. Часть работ уже завершена.

Как пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ, отремонтировано 17 из 113 крыш, сделано 34 из 59 отмосток, инженерные системы заменили в восьми из 40 домов. Четыре из 14 запланированных к ремонту фасадов обновлены. Почти все 56 лифтов в 17 домах отремонтированы.

В ведомстве отметили, что после капитального ремонта порядка у 22 тыс. человек условия проживания улучшатся.

Ранее, в конце апреля, сообщалось о начале капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Дзержинском районе Калужской области. Планируется отремонтировать в этом году 11 зданий.