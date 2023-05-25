Жалобы на судей рассмотрит созданная в Брянске спецкомиссия
В Брянске утвердили состав комиссии, которая будет проверять жалобы на судей. Срок работы этого состава — четыре года. В него вошли представители общественности.
Как отмечает NASHBRYANSK.RU, члены комиссии прошли строгий отбор и теперь могут участвовать в работе комиссий коллегии по проверке жалоб или сообщений о совершении судьями дисциплинарного проступка.
Агентство также пишет, что были рассмотрены заявления кандидатов на должности федеральных судей.