Власти Рязани рассказали о ходе благоустройства Черезовских прудов

Глава Рязани Елена Сорокина совместно с руководителями профильных подразделений, общественниками и депутатами посмотрела, как приводят в порядок Черезовские пруды. Благоустройство территории реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Территория Черезовских прудов постепенно становится одним большим преображенным пространством, где жители разных возрастов и интересов смогут проводить досуг: гулять, заниматься бегом, кататься на велосипеде, играть с детьми», — сказала Сорокина, ее слова приводит 62INFO.ru.

Глава администрации отметила, что масштаб работ значительный. На объекте уже установили 55 светильников, смонтировали камеры видеонаблюдения, обустроили бетонное основание для детской и спортивной площадки, чтобы впоследствии покрыть резиной.

В планах строителей — положить плитку на тротуары у берега, закольцевать тропинки и дорожки, сделать пять лестниц к пруду. Сорокина также поручила предусмотреть доступ к водоему для маломобильных граждан, отмечает РИА «7 новостей».

Предполагается, что сэкономленные на торгах денежные средства направят на дополнительные работы по благоустройству Черезовских прудов. Рабочие приведут в порядок береговую линию со стороны пруда, засеют траву, установят георешетку и малые архитектурные формы.

В январе сообщалось, что в Рязанской области в 2023 году в 18 муниципалитетах благоустроят скверы, площадки для отдыха и парки. Мероприятия осуществляются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».