Временное «турбокольцо» демонтируют в Воронеже

В Воронеже уберут временное «турбокольцо» на Остужевской развязке. Ее реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас рабочие строят второй путепровод, выполняют монтаж балок пролетных строений, обустраивают арматурный каркас и подходы к путепроводу.

По словам мэра города Вадима Кстенина, которые приводит ИА «Абирег», временное «турбокольцо» демонтируют в июне. Сейчас подрядчик «СМУ-90» завершает основной этап работ внутри. В рамках строительства переустраиваются инженерные коммуникации и ведется монтаж элементов будущего путепровода, бурятся скважины для опор освещения.

Для того чтобы минимизировать неудобства для горожан, будет сформировано объездное «большое кольцо» на готовых съездах. Транспортный поток направят по временной схеме, но с постоянными элементами развязки.

Первый этап реконструкции выполняет компания из Санкт-Петербурга «Производственное объединение «Возрождение». Стоимость контракта — 1,1 млрд рублей. На втором этапе подключится местная компания «СМУ-90» за 1,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что департамент строительной политики Воронежской области ищет подрядчика, который разработает документацию и построит новый корпус для онкологического диспансера. Начальная стоимость контракта составляет 1,3 млрд рублей.