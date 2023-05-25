Новую экотропу к озеру лотосов проложили под Орлом

В Орловской области в национальном парке-заказнике «Орловское полесье» оборудовали новую экотропу. Она ведет к озеру Караван, знаменитому колонией белых кувшинок.

Один из посетителей парка, чьи слова приводит InfoOrel.ru, рассказал, что еще пару лет назад к озеру приходилось пробираться сквозь лесные заросли.

Теперь же к нему ведет благоустроенная тропинка, по которой можно идти даже с велосипедом. На озере также благоустроили смотровую точку — помост со скамьей.

Пока кувшинки не распустились, это произойдет во второй половине июня и продлится по август.

Ранее сообщалось, что на водных объектах в Орловской области оборудуют 39 пляжей. Администрация Орловского муниципального округа организовала работу по оборудованию муниципального пляжа на пруду «Андриабуж».

