Неизвестный с ружьем и ножом ранил четырех человек в Японии

Неизвестный вооруженный мужчина, предположительно с охотничьим ружьем и ножом, ранил четырех человек в городе Накано префектуры Нагано в Японии. Как сообщает 25 мая телеканал NHK, после этого злоумышленник забаррикадировался в одном из зданий.

По данным полиции, инцидент произошел около 16:30 по местному времени (10:30 мск) недалеко от железнодорожной станции Синсю-Накано. Среди раненых нападающим двое полицейских.

Известно, что в районе станции располагаются дошкольное учреждение, рестораны и станция противопожарной службы. Проживающих в районе жителей просят не выходить на улицы, так как у злоумышленника еще может быть при себе огнестрельное оружие.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что пожилой мужчина напал с ножом на школьника в Токио. Нападение произошло недалеко от железнодорожной станции Камата. Ученика средней школы с ножевым ранением госпитализировали в больницу. По данным СМИ, его жизни ничто не угрожает.

16 апреля стало известно, что правоохранители изъяли нож у злоумышленника, который устроил взрыв в городе Вакаяма во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Предполагается, что задержанный 24-летний Рюдзи Кимура мог планировать нападение на политика с использованием холодного оружия.