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Суд в Чехии отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти

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Фото: TASS/CTK/Ondrej Deml
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Суд в Праге отменил вынесенный в октябре прошлого года оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил портал České noviny.

«Первоначальный оправдательный приговор (в отношении Франчетти — Ред.) был отменен Верховным апелляционным судом в Праге. Суд может приговорить его к лишению свободы на срок до 15 лет», — говорится в сообщении.

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Франчетти был задержан в сентябре 2021 года в пражском аэропорту на основании международного ордера, выданного Украиной. Вскоре он был арестован.

Мужчину разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за участие в организациях «Самооборона Крыма» и «Северный ветер». (ст. 260 УК Украины — «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»).

В декабре Франчетти обратился за помощью к российским властям. В июне 2022 года Верховный суд в Праге отказал Украине в выдаче Франчетти.

20 октября городской суд в Праге снял все обвинения с россиянина в связи с недоказанностью его вины. После этого мужчина покинул Чехию и вернулся в РФ.

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