Некоторые автобусные маршруты поменяют в Тверской области

В Калининском и Кимрском районах Тверской области, а также в Твери с 1 июня изменятся расписание и схема движения ряда маршрутов. Предприятие «Транспорт Верхневолжья» сделает это по просьбам пассажиров.

Подробности сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса. Так, на нескольких маршрутах добавят рейсы, улучшат транспортную доступность района вдоль Красноармейской улицы в Кимрах и в поселке Приволжский. В Кимрах синхронизируют график автобусов с расписанием электричек в Москву и из Москвы.

Ранее, в начале марта, сообщалось, что в Тверской области с 1 марта изменились тарифы на проезд в автобусах «Транспорта Верхневолжья». Стоимость проезда для льготников осталась прежней. Но теперь у пассажиров появится возможность экономить: в зависимости от дальности поездки плата за каждый километр будет уменьшаться.