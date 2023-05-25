Парк для электробусов построят в Петербурге

В Санкт-Петербурге началось строительство парка для электробусов. Подробности «Петербургскому дневнику» сообщил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

По его словам, парк появится рядом с электроподстанцией высокого напряжения, чтобы затраты на транспортировку были минимальны. Заряжать транспорт планируют по ночам.

Запускать объект в эксплуатацию будут в два этапа. Первая площадка появится в следующем году.

Телеканал «78» напоминает: в конце апреля губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал о том, что сейчас в городе 11 электробусов, но за два года парк должен увеличиться в 10 раз. Ранее парк электробусов на 400 машин хотели открыть в производственной зоне «Ржевка».

В начале апреля в Петербурге приняли 379 автобусов, которые были закуплены в 2022 году. Новый транспорт вышел на 40 маршрутов. Автобусы поступили на баланс петербургского «Пассажиравтотранса».