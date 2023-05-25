Новую систему оказания психологической помощи ввели в Петербурге

В Санкт-Петербурге начала действовать новая система оказания психологической помощи. Теперь среди оказываемых процедур оказалась физиотерапия. Пациенты могут посетить соляную пещеру, спа-капсулу, попробовать виртуальную реальность и многое другое.

По данным специалистов, только в Василеостровском районе в шесть раз выросло число людей, страдающих заболеваниями невротического характера. Они не связывают это с повышением общего уровня тревожности.

Причина в том, что люди стали больше доверять врачам, а следовательно, увеличилось количество обращений.

Кроме того, психоневрологические диспансеры стали работать на базе районных поликлиник. В отделение добавили психиатров, психологов, психотерапевтов и специалистов по социальной работе, сообщает телеканал «78».

Ранее, 20 мая, сообщалось, что посетитель одного из ресторанов Санкт-Петербурга открыл стрельбу по гостю заведения, возбуждено уголовное дело. Словесная перепалка между мужчинами переросла в стрельбу.