В Псковской области задержали 66 кг товаров для салонов красоты

Российские таможенники не пустили в Псковскую область 66 кг незадекларированных товаров для дома и салонов красоты. Дальнобойщика с незаконным грузом остановили при пересечении российско-латвийской границы, сообщает пресс-служба Псковской таможни в четверг, 25 мая.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Бурачки», пишет Псковская лента новостей. Водитель большегруза, следовавшего из Германии в Казахстан, пытался спрятать от таможенников незадекларированный товар.

Во время осмотра фуры правоохранители обнаружили подозрительные вложения в трех канистрах под днищем полуприцепа, а также в кабине тягача. Сотрудники «Бурачков» извлекли из грузовика 13 наборов для обработки ногтей, 17 беспроводных машинок для стрижки волос, два электронных лазерных прибора, четыре беспроводных пылесоса, 25 чехлов для планшетов и 53 набора беспроводных наушников.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Товар изъяли и направили на экспертизу, отмечает Псковское агентство информации.

В середине мая сообщалось, что в аэропорту Новосибирска сотрудники таможни задержали морские раковины из Шри-Ланки. Объекты изъяли в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).