Проверку проведут после схода вагонов в Коми

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после схода двух вагонов в Коми. Специалистам предстоит установить, как соблюдался закон в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Действиям ответственных лиц будет дана оценка.

ИА «Комиинформ» уточняет, что инцидент произошел 24 мая в 01:50 во время маневренных работ. Вагоны сошли с путей необщего пользования, примыкающих к станции Ветлосян. Пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности и повреждения груза также нет.

Сейчас на месте работает восстановительный поезд. Движение через станцию не прерывалось. Причины случившегося выясняет специально созданная комиссия.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов и перевернулись три вагона грузового поезда с щебнем. Выясняются причины инцидента.

