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В Госдуме назвали амбиции западных стран причиной украинского кризиса

Гаврилов: геополитические и экономические амбиции Запада — причина украинского кризиса
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Первопричинами украинского кризиса являются геополитические, экономические, цивилизационные амбиции западных стран. Об этом 25 мая «Известиям» заявил депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.

Таким образом он отреагировал на слова спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя о поддержке Пекином таких инициатив Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса.

​«Принципиально важным для Китая является стабилизация ситуации, при которой участники мировой торговли избегали бы принятия санкционных мер, противоречащих духу и правилам ВТО и вообще любых односторонних ограничений. Полагаем, что Китай будет настаивать на восстановлении двухуровневой системы урегулирования споров в качестве одной из первоочередных задач», — сказал депутат.

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Ранее в этот день официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью. Дипломат подчеркнула, что украинский кризис изначально был трагедией, которую можно было избежать, а то, что он развился до сегодняшнего состояния, — это болезненный урок.

17 мая Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями также разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует. Ли Хуэй добавил, что Китай готов содействовать международному сообществу и приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

24 февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, «отказаться от менталитета холодной войны» и начать мирные переговоры. Кроме того, в КНР повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись, а также выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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