В Госдуме назвали амбиции западных стран причиной украинского кризиса

Первопричинами украинского кризиса являются геополитические, экономические, цивилизационные амбиции западных стран. Об этом 25 мая «Известиям» заявил депутат Госдумы, координатор депутатской группы по связям с парламентом Китая Сергей Гаврилов.

Таким образом он отреагировал на слова спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя о поддержке Пекином таких инициатив Европы по Украине, которые исходят из первопричин кризиса.

​«Принципиально важным для Китая является стабилизация ситуации, при которой участники мировой торговли избегали бы принятия санкционных мер, противоречащих духу и правилам ВТО и вообще любых односторонних ограничений. Полагаем, что Китай будет настаивать на восстановлении двухуровневой системы урегулирования споров в качестве одной из первоочередных задач», — сказал депутат.

Ранее в этот день официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что суть украинского кризиса заключается в крупном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью. Дипломат подчеркнула, что украинский кризис изначально был трагедией, которую можно было избежать, а то, что он развился до сегодняшнего состояния, — это болезненный урок.

17 мая Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями также разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису. Он заявил, что панацеи для разрешения проблемы не существует. Ли Хуэй добавил, что Китай готов содействовать международному сообществу и приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

24 февраля Китай представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, «отказаться от менталитета холодной войны» и начать мирные переговоры. Кроме того, в КНР повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись, а также выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.