Врач заявил о важности соблюдения гигиены при возделывании огорода

При возделывании огорода необходимо соблюдать гигиену и меры предосторожности, например, работать в перчатках, не трогать лицо и мыть руки, так как есть вероятность заразиться инфекциями. Об этом рассказал в четверг, 25 мая, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев.

«Токсоплазмоз — паразитарное заболевание. Его вызывает токсоплазма – одноклеточный паразит, переносчиком которого выступают кошки. Прямой контакт с зараженным животным при этом не обязателен. <...> Токсоплазмоз поражает центральную нервную систему человека, сопровождается судорогами и лихорадкой», — сказал Андреев в беседе с «Газетой.Ru».

Иммунолог также предупредил, что при работе в огороде есть вероятность заразиться мышиной лихорадкой, которая представляет опасность для почек, а также может спровоцировать даже кровоизлияния в мозг, заражения крови, отека легких и воспаления мышечной ткани сердца.

Кроме того, по словам врача, при возделывании почвы существует риск подцепить столбняк. Инфекция способна попасть в организм человека через небольшую царапину. Если при этом заразившейся не был привит ранее, велика вероятность летального исхода.

Андреев дополнил, что столбняк может вызвать такие осложнения, как сепсис, закупорка легочной артерии, инфаркт и сердечная недостаточность. На ранних стадиях заболевания характеризуется головной болью и необычным напряжением мышц.

Ранее, 13 мая, ландшафтный дизайнер Елена Аристова, специалист сервиса Профи рассказала «Известиям» о недорогом благоустройстве дачного участка. По ее словам, сберечь бюджет при оформлении участка поможет использование минимализма.