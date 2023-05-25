Жительница Лесосибирска лишилась свыше 2 млн рублей из-за мошенников

В Лесосибирске (Красноярский край) полиция проводит проверку по факту дистанционного мошенничества. 64-летняя женщина перевела на посторонний счет свыше 2 млн рублей.

По словам потерпевшей, звонок ей поступил через один из мессенджеров. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что на имя женщины кто-то попытался оформить кредиты. Для сохранения денежных средств пенсионерке якобы требовалось самостоятельно оформить несколько кредитов, обналичить средства и зачислить их на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции напоминают, что не следует осуществлять какие-либо действия со счетами и банковскими картами по указанию посторонних лиц.

Ранее в Красноярске задержали группу автоподставщиков, которых подозревают в мошенничестве в сфере страхования. Они могли организовать больше 100 дорожных инцидентов для получения страховых выплат.