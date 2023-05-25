В Липецке эвакуировали детский сад из-за замкнувшей проводки

В Липецке эвакуировали детский сад № 8 из-за короткого замыкания в здании, сообщает GOROD48 со ссылкой на областное МЧС в четверг, 25 мая.

ЧП произошло в дошкольном учреждении, расположенном по адресу: проспект Победы, 90а. Из детского сада вывели 206 детей и 15 человек персонала.

На месте работали девять пожарных расчетов. Последующего горения проводки удалось избежать, отмечает LipetskMedia.

Ранее в мае сообщалось, что в Усмани (Липецкая область) в результате пожара в доме на двух хозяев погибла 83-летняя женщина.