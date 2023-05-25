Шестилетний ребенок облился кипятком в поезде в Иркутской области

Полиция проводит проверку по факту получения ожогов шестилетним ребенком в поезде в Иркутской области. Мальчик облился кипятком, оставшись без присмотра взрослых.

Инцидент произошел в поезде, который следовал из Читы. Женщина 1998 года рождения легла спать и не следила за сыном. На перегоне Кежемская — Зяба мальчик налил кипяток в бутылку из-под лимонада. Бутылка от кипятка деформировалась, ребенок получил термический ожог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В отношении матери составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте призывает граждан следить за детьми в транспорте во избежание травмирования.