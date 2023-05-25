Мужчина погиб в ДТП с ограждением в Красноярске
Легковой автомобиль влетел в ограждение на правобережье Красноярска. Водитель легковушки погиб.
Авария произошла утром 25 мая на улице Мичурина. 79-летний мужчина при движении в направлении улицы Щорса внезапно допустил съезд транспортного средства с проезжей части. Машина влетела в железное ограждение, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Автомобилист погиб. Его 83-летняя пассажирка получила травмы, медицинскую помощь ей оказали на месте.
В рамках проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что пожилой водитель мог умереть до ДТП.
В Ростовской области легковой автомобиль во время поворота наехал на встречный мотоцикл. От полученных травм 39-летний мотоциклист скончался на месте.