Восемь незаконных киосков снесут в центре Казани

В центре Казани снесут восемь торговых объектов и павильонов, которые были незаконно размещены на улицах города. Такое поручение сделал замглавы исполнительного комитета столицы Татарстана Ильдар Шакиров. Документ опубликован на сайте мэрии в четверг, 25 мая.

Собственники всех подлежащих демонтажу объектов не установлены, пишет ИА «Татар-информ». Речь идет о постройках на улицах Декабристов, Девятаева, Пионерской, Баумана, Рихарда Зорге и на Мамадышском тракте.

Для добровольного сноса обозначили срок с 25 по 29 мая. Принудительный демонтаж начнется с 30 мая и продлится по 27 августа. При игнорировании требований киоски перевезут на базу хранения на улице Фатыха Амирхана, отмечает Inkazan.

В феврале в Казани было принято решение о сносе 39 незаконно установленных торговых объектов. Также планировался демонтаж гаражей по 25 адресам.