Игра на опережение

За последние два года Литва превратилась в испытательный полигон ЕС по разрушению связей с соседними странами и ведущими экономиками мира. Это видно по провокационным шагам, которые Вильнюс уже предпринял в отношении КНР. Частью китайской инициативы «Пояса и Пути» был особый формат отношений с Восточной и Юго-Восточной Европой. Он получил название «16 + 1», когда присоединилась Греция — «17 + 1».

Всей восточной периферии ЕС он был чрезвычайно выгоден. Китайские инвестиции шли на переоборудование портов и аэропортов, строительство инфраструктуры. Это вызывало болезненно ревнивые чувства у остальных стран Евросоюза. Берлин, Париж, Брюссель настаивали на том, что такой формат противоречит идеалам, единству и солидарности государств-членов. Предлагали от него отказаться. Участники формата резонно отвечали, что если коллеги по ЕС готовы столь же активно вкладываться в их инфраструктуру и развитие экономики, они это сделают. А на нет и суда нет.

Литва оказалась первой и пока единственной страной ЕС, которая вышла из китайского формата и разорвала отношения по линии инициативы «Пояс и Путь». Для правовой и политической культуры ЕС особое значение имеет прецедент. Трудно быть первой страной, которая делает что-то иначе. Недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о намерении страны распрощаться с китайской инициативой. Формально Рим просто не продлит действие меморандума о взаимопонимании с КНР в отношении инициативы. Тогда путь, намеченный Литвой, обретет последователей.

Но Вильнюс этим не ограничился. В отличие от подавляющего большинства стран мира, включая США и участников ЕС, он решил строить отношения с Тайванем как с суверенным государством. Недавно заместитель министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте побывала с официальным визитом в Тайбэе. Еще раньше Китай ввел в отношении Литвы настолько серьезные ограничения, что ЕС подал на КНР иск в орган по разрешению споров ВТО.

Справка «Известий» В декабре 2021 года, после того как Вильнюс разрешил Тайваню открыть у себя представительство, Китай начал ограничивать прямой импорт продукции из Литвы и ЕС, содержащей литовские компоненты. В результате в 2022-м ЕС подал иск в ВТО против КНР. В Европейской комиссии отметили, что китайские меры наносят «огромный ущерб европейскому бизнесу». Кроме того, «дискриминационные» меры Пекина против Литвы влияют на торговлю внутри ЕС, цепочки поставок и функционирование внутреннего рынка. По данным Евросоюза, отказ КНР от таможенного оформления литовских товаров привел к тому, что в период с января по октябрь 2022 года объем торговли между странами сократился на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. 31 января 2022-го членам ВТО был разослан запрос на проведение консультаций с Китаем, которые дают сторонам возможность обсудить проблему и найти удовлетворительное решение, не прибегая к дальнейшем судебным разбирательствам.

В ответ на визит Китай внес министра и всё его ведомство в санкционный список. Получается, что прибалтийская республика находится в авангарде стран, наносящих ущерб самим себе. В случае с КНР — второй, а, может быть, по ряду показателей и первой экономикой мира — это очевидно. Другим объяснением может быть то, что в Литве уже не во что инвестировать или условия для вложений настолько неблагоприятные.

Справка «Известий» Согласно обзору ОЭСР, опубликованному в 2022 году, рост ВВП Литвы замедлился, а инфляция достигла одного из самых больших показателей в зоне евро. Также отмечается высокая безработица и сокращение реальной заработной платы. В экономическом обзоре ЕК, выпущенном в феврале 2023-го, приводится информация, что замедление роста ВВП Литвы в этом году до 0,3% вместо ожидаемых 0,5% произойдет из-за ухудшения финансового положения предприятий, снижения покупательной способности, сокращения потребления и геополитической неопределенности в мире. Всё это становится препятствием для поступления инвестиций в страну. В апреле МВФ также дал негативную оценку развития литовской экономики, снизив прогноз роста ВВП страны на 2023-й до –0,3%.

Может быть, поэтому Вильнюс сегодня удивительно активно настаивает, чтобы ЕС ввел ограничения на транзит грузов через территорию России. Как они полагают, часть из них теряется или на самом деле адресована получателям в РФ. Еще часть — реэкспортируется обратно. Суть предложения — пропускать только такие грузы, в отношении которых есть безусловное подтверждение того, что они идут вне РФ и останутся там. В качестве первопроходца ограничений предлагают сами себя. То, что это будет вредить поставщикам из ЕС, даже не нужно доказывать. По тому эффекту, который такая мера может иметь, это будет введение санкций уже не только против России, пусть и стыдливо называемых косвенными, — а против государств, граничащих с РФ.

У предлагаемой Вильнюсом меры есть второе дно. Оно заключается в том, что открывает безбрежные возможности для самоуправства. Какие это возможности, хорошо известно по транзиту грузов из Калининградской области. Например: вроде бы на границу прибывают грузы, которые не включены в санкционные списки. Однако таможенные власти Литвы заворачивают их под предлогом товаров двойного назначения или под любым другим. Что относится к товарам двойного назначения, таможня определяет самостоятельно. В результате всё больше грузов в/из Калининграда идут через морские перевозки, а ежегодная квота на транспортировку подсчитывается литовцами на основании реального количества грузов за предыдущий год. Итог очевидный: больше грузов морем — а это дороже и сложнее — меньше квота следующего года на сухопутные перевозки, по которым направляют низкомаржинальные товары, в том числе пищевые продукты.

С 10 мая 2022 года государства — члены ЕС приступили к разработке предложенного Европейской комиссией 11-го санкционного пакета в отношении России. Согласно усиленно распространяемой утечке информации, предполагается ввести ограничения на экспорт в Турцию, ОАЭ и другие страны, поставки в которые серьезно увеличились с началом СВО. Заранее известно, что согласование будет тяжелым. Оно потребует от Брюсселя отважиться на вторичные рестрикции, разрушающие свободу торговли. В этой связи легко прогнозируемым вариантом становится то, что Литва опробует ограничения на транзит для того, чтобы посмотреть, какой это будет иметь эффект, в том числе как на это отреагирует Москва. А заодно и облегчить принятие решения по блокировке экспорта остальным странам ЕС.

Автор — аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ

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