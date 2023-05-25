Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил об успешном сотрудничестве стран ЕАЭС
Мир
В Одесской области решили снести памятник Зое Космодемьянской
Мир
В США заявили об уязвимости F-16 перед авиацией РФ при их передаче Украине
Армия
В ДНР считают очень вероятной попытку ВСУ отбить Артемовск
Общество
ГП попросила признать геноцидом преступления нацистов в Подмосковье в 1941-1942 годах
Общество
В Донецке 2 тыс. абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ
Политика
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Армия
Шойгу заявил о передаче Западом оружия Украине более чем на $65 млрд
Общество
Водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за дождя и града в Москве
Общество
Источник сообщил о возможной провокации Киева в Харькове с целью обвинить Москву
Общество
Верховный суд России ликвидировал партию ПАРНАС
Авто
Бывшее российское представительство Mercedes-Benz объявило о ребрендинге

Песков о предотвращенных терактах: Киев продолжает враждебные действия против России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина продолжает совершать враждебные действия в сторону России, были совершены попытки атаки объектов ядерной энергетики РФ в преддверии Дня Победы. Об этом заявил в четверг, 25 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Информация стала общеизвестной. Продолжаются враждебные действия киевского режима против РФ, и продолжается специальная военная операция», — сказал он в ходе беседы с журналистами.

По словам Пескова, сотрудники российских силовых структур борются с террористами.

Диверсии и версии: как ФСБ предотвратила подрывы ЛЭП в канун 9 мая
Агенты украинских спецслужб планировали обесточить Ленинградскую и Калининскую АЭС

Также в этот день ФСБ сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, которые готовили спецслужбы Украины. Отмечалось, что в преддверии празднования Дня Победы участники диверсионно-террористической группы (ДТГ) пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы АЭС.

Сообщалось, что два участника ДТГ были задержаны, один объявлен в розыск. Кроме того, установлены и задержаны пособники диверсантов. Ими оказались граждане России, обеспечившие их телефонами и транспортом с поддельными номерами.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

После начала Россией спецоперации по защите Донбасса киевский режим не оставляет попыток диверсий на территории РФ. Решение о проведении СВО было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023