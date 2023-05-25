Американист оценил шансы Десантиса стать президентом США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, американист Юрий Рогулев 25 мая в разговоре с «Известиями» оценил шансы губернатора Флориды Рона Десантиса стать президентом США.

Накануне стало известно, что комитет по выдвижению Десантиса подал заявку в федеральную избирательную комиссию на участие в выборах президента США от Республиканской партии.

«С точки зрения рейтингов Десантис, конечно, [экс-президенту США Дональду] Трампу уступает, причем значительно. У него имеются недостатки в том плане, что он в большей степени местный политик, чем общенациональный. А Трамп уже в другой весовой категории. Но если Десантиса начнут раскручивать и пресса, и другие источники, может быть, повезет», — сказал Рогулев.

При этом американист выразил мнение, что для Десантиса это своего рода пробный вариант. Эксперт считает, что он таким образом хочет заявить о себе, готовясь баллотироваться на выборы главы государства в 2028 году.

До этого, 25 апреля, действующий американский лидер Джо Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

18 апреля бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Байден выиграет президентские выборы в 2024 году и его не сможет обойти ни экс-президент Трамп, ни любой другой кандидат от Республиканской партии.

Трамп объявил об участии в выборах на должность главы государства в ноябре 2022 года.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.