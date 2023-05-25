Жительница Биробиджана лишилась больше 500 тыс. рублей из-за мошенников

В Биробиджане полиция возбудила уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 31-летняя женщина лишилась 531 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, в середине мая ей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что на имя биробиджанки кто-то якобы пытался оформить кредит. Женщина зашла в мобильное приложение банка и увидела, что на ее имя действительно оформлен кредит на 531 тыс. рублей, при этом заявку она не подавала.

Для аннулирования кредита собеседница предложила подтвердить кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Биробиджанка выполнила все инструкции. Об этом пишет ИА EAOMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

В Петрозаводске 63-летняя женщина лишилась 1,73 млн рублей в результате мошенничества. Злоумышленники убедили потерпевшую перевести деньги на «безопасный» счет.