Названы сроки выхода седана Chery Arrizo 8 на российский рынок

Продажи седана Chery Arrizo 8 начнутся в России в ближайшие месяцы, сообщает «Газета.Ru» в четверг, 25 мая, со ссылкой на представителей китайского автопроизводителя.

«Предварительно, старт продаж седанов Arrizo 8 намечен на июнь-июль 2023 года», ― заявил собеседник издания.

Седан Chery оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 197 л.с. (290 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Известно, что со временем в России появится гибридная версия Arrizo 8 e+.

Габариты автомобиля: длина ― 4780 мм, ширина ― 1843 мм, высота ― 1469 мм. Таким образом, Chery Arrizo будет конкурировать с такими моделями, как Toyota Camry и Hyundai Elantra.

Производитель не сообщает, сколько будет стоить седан Arrizo 8 на российском рынке, однако в КНР цена на автомобиль начинается от 109 000 юаней (≈1 232 000 рублей).

24 мая Omoda, суббренд китайского производителя автомобилей Chery, объявил о начале продаж люксовых седанов Omoda S5. Новинка доступна во всех официальных дилерских центрах Omoda. Цена на седан с учетом действия специальных маркетинговых программ начинается от 2 019 900 рублей. Автомобиль продается в трех комплектациях: Life, Tech и Ultra.

В базовой версии Omoda S5 оснащен атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 113 л.с. в паре с вариатором. Седан в комплектации Life может предложить покупателю 16-дюймовые легкосплавные диски, задний парктроник и систему кругового обзора.