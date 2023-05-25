Движение на трассе приостановили из-за повреждения моста на Кубани

Движение на участке федеральной трассы Р-17 приостановили в Краснодарском крае. Причиной стало повреждение моста.

Речь идет о переправе через реку Фарс в станице Ярославской Мостовского района. Подмыв моста произошел утром 25 мая, проезд был сразу ограничен. На месте работают экипажи ДПС, которые направляют транспорт через село Унароково в сторону аула Кошехабль. Со стороны Майкопа дежурство осуществляют сотрудники ДПС Республики Адыгея, уточняет ИА KrasnodarMedia.

Аварийные службы устраняют последствия повреждения. Сроки открытия движения не уточняются.

21 мая в Минеральных Водах (Ставропольский край) пешеходная зона моста пострадала во время дождя. Причиной стало проседание грунта под конструкцией.