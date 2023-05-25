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Сенатор в США устроила истерику на дебатах по смене пола несовершеннолетними

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Фото: twitter.com
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На законодательном собрании штата Небраска сенатор от Демократической партии Макела Кавана начала кричать, выступая в защиту смены пола несовершеннолетними.

Такая реакция последовала в ходе дебатов о трансгендерах. Отмечается, что Кавана начала выкрикивать свои лозунги о любви к таким людям в США.

«Нам нужны трансгендеры. Мы любим трансгендеров. Трансгендеры у себя дома. Нам нужны трансгендеры. Мы любим трансгендеров», — заявила Макела Кавана.

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Ранее, 28 мая, телеканал Fox News сообщил, что в школе штата Вермонт в США запретили слова «мальчик» и «девочка». Все родители учеников получили письма от директора учебного заведения Сары Яблонски о том, что на уроках должен применяться язык, «учитывающий гендерные аспекты».

14 апреля директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ), американист Юрий Рогулев заявил «Известиям», что индустрия смены пола — это серьезная сила в США, к ней подключаются и политики, и бизнес. По его словам, в США ситуация с трансменьшинствами была «тихая и спокойная», пока за нее не взялись политические деятели.

Кембриджский словарь английского языка 14 декабря 2022 года расширил определение слова «мужчина». Помимо определения «человек мужского пола» «мужчина» теперь также относится к «взрослому человеку, который живет и определяет себя как мужчина», даже если при рождении он был другого пола.

По аналогичному принципу было расширено и определение слова «женщина». К нему добавили формулировку: «Взрослый, который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».

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