Сезон грозовых пожаров начался в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обнаружили возгорание, которое было спровоцировано грозой. Огонь будет ликвидирован в течение суток.

По данным правительства региона, возгорание обнаружено в Солнечном районе. Всего в муниципалитете зафиксировано два возгорания. Во втором случае огонь перешел на природную территорию с железной дороги. Общая площадь горения составила 12 га, в ликвидации пожаров задействованы 66 человек и 11 единиц техники. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Пожары расположены около поселков Горин и Джамку, для населенных пунктов угрозы нет.

Власти уточняют, что обычно сезон грозовых пожаров начинается в конце мая. Чаще всего возгорания происходят в отдаленных районах, куда затруднен доступ людей и техники. В 2022 году горение в основном происходило на севере Хабаровского края.