Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков заявил о причастности киевского режима к атаке беспилотника на Кремль
Общество
В России изменят подход к начислению зарплат педагогам
Политика
Россия объявила персонами нон грата пять дипломатов Швеции
Армия
Шойгу сообщил о передаче Минску комплекса «Искандер-М»
Общество
В России двукратно уменьшилось число зафиксированных случаев кори
Мир
Шойгу заявил о ведении Западом необъявленной войны против РФ и Белоруссии
Общество
Найденных на Эльбрусе туристов доставили в Ставропольский край
Общество
СК РФ потребовал от полиции передать документы дела по ДТП со «скорой» в Москве
Происшествия
В Ленинградской области мужчина убил отца и деда из-за 1,2 млн рублей
Мир
СМИ сообщили о наибольших поставках по зерновой сделке в Китай, Испанию и Турцию
Культура
Венеция увидит работы российских художников в 2024 году
Авто
На российском рынке возобновят продажи пикапа Foton Tunland

Сезон грозовых пожаров начался в Хабаровском крае

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае обнаружили возгорание, которое было спровоцировано грозой. Огонь будет ликвидирован в течение суток.

По данным правительства региона, возгорание обнаружено в Солнечном районе. Всего в муниципалитете зафиксировано два возгорания. Во втором случае огонь перешел на природную территорию с железной дороги. Общая площадь горения составила 12 га, в ликвидации пожаров задействованы 66 человек и 11 единиц техники. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Пожары расположены около поселков Горин и Джамку, для населенных пунктов угрозы нет.

Власти уточняют, что обычно сезон грозовых пожаров начинается в конце мая. Чаще всего возгорания происходят в отдаленных районах, куда затруднен доступ людей и техники. В 2022 году горение в основном происходило на севере Хабаровского края.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023