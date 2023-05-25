Российские пранкеры разыграли мэров крупных городов ЕС

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) выпустили новый выпуск авторской программы «Шоу ВиЛ», героями которого стали мэры крупных европейских городов, пострадавших от экономического кризиса. Выпуск опубликован 25 мая в официальной группе «ВКонтакте».

Поговорить с градоначальниками Вовану и Лексусу удалось якобы от лица мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Не подозревая о том, что они делятся своими проблемами совсем не с коллегой из столицы другой европейской страны, мэры рассказали о четырехкратном росте цен на энергоресурсы, а также о том, насколько упал в их городах уровень поддержки Украины у населения.

Так, пранкеры пообщались с представителями муниципалитета города Гаага в Нидерландах — директором по международным делам Вимом Янсеном и его коллегой Генри Терлоу. Янсен отметил, что на бюджете Нидерландов сказывается то, что туда приезжает много украинцев.

«Также мы принимаем ряд мер, чтобы помочь жителям нашего города оплачивать счета за коммунальные услуги. Сейчас кубический метр газа стоит около €3, а два года назад мы платили 80 евроцентов. Сейчас в четыре раза больше», — добавил Терлоу.

Еще одним героем пранка стал мэр Афин Костас Бакояннис. Он тоже отметил рост цен в Греции и нарастающее социальное напряжение в связи с этим.

«Мы оказываем военную и финансовую помощь Украине, тесно сотрудничаем с партнерами по НАТО. Мы предоставили военно-морской порт в Александруполисе, он является основным хабом для переоснащения и поставок Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но есть ощущение, что наше население теряет энтузиазм. Этого можно было ожидать», — разочарованно сообщил Бакояннис.

Мэр ирландского Дублина Кэролайн Конрой заметила, что страна испытывает серьезные проблемы в связи с энергетическим кризисом. Она также заявила, что в Ирландии «нет проблем с украинскими беженцами, есть проблема с поиском жилья для них». А мэр швейцарского Берна Алек фон Граффенрид в свою очередь заметил, что из 100 тыс. беженцев с Украины в Швейцарии большую часть составляют беглые олигархи, в отношении которых следовало бы ужесточить национальную политику.

Ранее, 27 апреля, российские пранкеры позвонили главе американской Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу от имени президента Украины Владимира Зеленского. Глава ФРС признал провал политики санкций против России. А когда пранкеры попросили у него поддержку для Украины, отметил, что он, к сожалению, не можем прочувствовать проблемы украинского лидера.

До этого, 6 апреля, Вован и Лексус разыграли бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Суть пранка заключалась в том, чтобы Олланд подумал, что разговаривает с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В результате экс-глава Франции признался, что Минские соглашения были уловкой НАТО для милитаризации Украины, а западные страны специально свергли правительство Украины в 2014 году.