Мониторинг температуры воздуха начался в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском стартовал мониторинг температуры наружного воздуха. Этот необходимо для определения даты завершения отопительного сезона.

Для выполнения мониторинга администрация заключила договор со специализированной службой. Пока температура воздуха в городе остается достаточно низкой. Поводом для окончания отопительного сезона является повышение среднесуточной температуры до +8 градусов и более в течение пяти суток. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

При решении о прекращении теплоснабжения власти будут учитываться особенности работы социальных учреждений, а также расписание выпускных экзаменов в школах. В 2022 году отопление отключили 15 июня.