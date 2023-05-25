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Москва отозвала согласие на работу генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге

МИД РФ: Россия с 1 сентября отзывает согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге
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Фото: соцсети
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Россия с 1 сентября 2023 года в качестве ответной меры отзывает согласие на деятельность генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в четверг, 25 мая, на сайте МИД РФ.

«25 мая в МИД России была вызвана Посол Швеции в России Малена Мард, которой было заявлено о том, что с учетом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении Российской Федерации, российской стороной было принято решение <...> об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 г. своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

С этого же числа прекращается и работа генконсульства в РФ в шведском Гетеборге.

Отмечается, что это решение стало ответом на «откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма, а именно, объявление пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции «persona non grata».

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Также в МИДе сообщили, что Россия объявляет персонами нон грата пять шведских дипломатов, в том числе трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве Швеции в Москве.

О высылке Швецией пяти российских дипломатов стало известно 25 апреля. До этого Стокгольм высылал сотрудников российского посольства в апреле 2022 года — трех дипломатов — на фоне начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

До этого Швеция высылала сотрудников российского посольства в апреле прошлого года. Тогда были высланы три дипломата в связи с началом проведения Россией спецоперации на Украине.

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