Лось попал под колеса внедорожника Toyota в Алтайском крае

Внедорожник сбил лося на трассе Барнаул – Бийск в Алтайском крае, сообщил подписчик сообщества «‎Инцидент Барнаул»‎ в соцсети «‎ВКонтакте» в четверг, 25 мая.

ДТП произошло возле поселка Новый. По предварительным данным, сохатый неожиданно выскочил на дорогу, а водитель Toyota Land Cruiser не успел вовремя среагировать.

В результате столкновения животное погибло, а у машины сильно смяло бампер, пишет altapress.ru.

Ранее в мае сообщалось, что изможденный лось пришел посмотреть на гимназию в Казани. Животное не кидалось на окружающих, а спокойно стояло возле забора.