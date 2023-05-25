Каждый четвертый россиян готов потратить всю зарплату на искупительный подарок

Каждый четвертый мужчина в России готов потратить всю свою зарплату на подарок, чтобы извиниться перед возлюбленной. А 71% женщин готовы простить партнера, если он подарил долгожданный подарок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которыми аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV поделился с «Известиями» 25 мая.

«Более трети мужчин (32%) готовы подарить самые дорогие подарки своей возлюбленной, когда чувствуют себя виноватыми, а каждый четвертый и вовсе готов потратить на искупительный подарок всю зарплату. И это может сработать. По словам большинства девушек (71%), они готовы простить провинившегося партнера, если он подарил долгожданный подарок. Среди наиболее желанных подарков женщины назвали ювелирные украшения (34%), парфюмерию (16%), брендовую одежду или обувь (16%)», — выяснили аналитики.

Согласно результатам исследования, большинство женщин ругаются со своими партнерами раз в неделю (61%). При этом большинство мужчин (42%) уверяют, что ссоры случаются реже — 1–2 раза в месяц.

Самой популярной причиной для ссор как среди женщин, так и среди мужчин стал домашний быт (30%). По мнению каждой второй девушки, поводом для частых ссор является то, что партнер не прислушивается к мнению возлюбленной (54%), а также ревность (53%). Треть опрошенных мужчин ссорятся со своими спутницами из-за их излишнего контроля и на почве ревности (18%).

Примечательно, что чаще всего первыми идут на примирение мужчины — так ответили 37% респондентов. Еще 18% опрошенных идут на мировую одновременно со своими партнерами. Почти четверти россиян на примирение с любимым человеком требуется один день (22%). При этом 18% женщин и такой же процент мужчин признали, что им сложно признать свою вину, даже если они понимают, что неправы.

Также выяснилось, как мужчины и женщины ведут себя после ссоры. Больше половины женщин (55%) закрываются и уходят в себя, когда чувствуют свою вину перед партнером, мужчины же, наоборот, стараются быть ласковыми и нежными со своей девушкой (42%).

Как отметала руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян, конфликт в межличностных отношениях — нормальная ситуация. Он нередко возникает в случае нарушения личных границ одной из сторон ссоры и даже может пойти на пользу отношениям, если «ссориться правильно».

В первую очередь, по ее словам, в момент обострения ссоры важно не переходить на личности, не кричать, не оскорблять оппонента. Это сразу же сведет на нет весь конструктив, который можно вынести.

«Если вы чувствуете себя оскорбленным, лучше прямо говорить о своих чувствах, которые вы испытываете. Используйте так называемое «Я-высказывание» (когда человек открыто заявляет о своих чувствах и эмоциях, причинах, которые вызвали дискомфорт). Открытость дает возможность обсудить возникшую проблему и прийти к примирению. Не стоит в качестве защиты нападать на оппонента. Важно сначала с холодной головой проработать ситуацию, проанализировать. Если вы понимаете, что есть и ваша вина в возникшей ссоре, стоит сказать об этом. Так вы покажете готовность к решению проблемы», — советует Исраелян.

4 мая SOKOLOV поделился с «Известиями» результатами другого опроса, согласно которым большая часть мужчин (74%) дарят подарки женщинам, не ожидая ничего взамен. При этом свыше половины россиянок (57%) считают, что мужчины должны дарить подарки дороже и чаще, чем женщины.