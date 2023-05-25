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В Кремле отреагировали на попытку Киева устроить теракты на объектах ядерной энергетики

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытку террористических атак на объектах ядерной энергетики РФ в преддверии Дня Победы враждебными действиями киевского режима.

«Информация стала общеизвестной. Продолжаются враждебные действия киевского режима против РФ и продолжается СВО», — указал пресс-секретарь в разговоре с журналистами 25 мая.

Он также отметил, что силовые структуры предпринимают все усилия по борьбе с причастными к подготовке терактов.

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Ранее в этот день ФСБ сообщила о предотвращении террористических атак на объектах ядерной энергетики, которые готовили спецслужбы Украины. Отмечалось, что в преддверии празднования Дня Победы участники диверсионно-террористической группы (ДТГ) пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи, что привело бы к остановке ядерных реакторов и нарушению работы АЭС.

Два участника ДТГ были задержаны, один объявлен в розыск. Кроме того, установлены и задержаны пособники диверсантов. Ими оказались граждане России, обеспечившие их телефонами и транспортом с поддельными номерами.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

После начала Россией спецоперации по защите Донбасса киевский режим не оставляет попыток диверсий на территории РФ. Решение о проведении СВО было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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