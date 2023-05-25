Песков заявил о причастности киевского режима к атаке беспилотника на Кремль

За атакой беспилотника на Кремль, совершенной 3 мая, стоит киевский режим, и российская сторона об этом знает. Об этом 25 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе в этом отчет и из этого исходим при выстраивании нашей работы», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал сообщение газеты The New York Times о том, что к этой попытке теракта могут быть причастны украинские разведывательные или военные организации.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что Москва сразу указала на причастность Киева к атаке беспилотников на Кремль, и подчеркнул, что в конечном счете не имеет значения, какое из подразделений Украины ее организовало.

Попытка удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по кремлевской резиденции российского лидера Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия никто не пострадал. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту случившегося. По данным ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но их вовремя вывели из строя.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

4 мая посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что Россия ответит на украинскую атаку БПЛА на кремлевскую резиденцию президента, когда сочтет это необходимым. Он также подчеркнул, что ответ будет дан в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

5 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал атаку вражеским актом и выразил уверенность в том, что она не могла быть осуществлена Киевом без указания из Вашингтона. Он также сообщил, что ряд его коллег по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе глава МИД Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля.